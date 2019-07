Rodrigo Simas e Agatha Moreira são flagrados aos beijos em bar

07/07/2019 | 14:10



Nem o frio impediu os pombinhos de aproveitarem a noite! Rodrigo Simas e Agatha Moreira foram flagrados no maior romance na noite do último sábado, dia 6. O casal estava bebendo uns drinks na companhia de amigos em um bar no Leblon, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. Eles foram clicados enquanto estavam rindo e se divertindo, e também em alguns momentos mais românticos.

Mesmo junto dos amigos, Agatha e Rodrigo se mostraram bem carinhosos um com o outro! Eles foram flagrados em momentos fofos, como em momento em que o ator aparece com a cabeça apoiada no ombro de sua amada.

Em outro momento da noite, eles também foram clicados enquanto se beijavam! Nada melhor para se esquentar, não é mesmo? Durante a noite, eles estavam tomando um drink vermelho e pareciam estar se divertindo bastante. O casal de atores estava sorrindo e dando risada em diferentes cenas, como por exemplo em uma em que Agatha mostra algo em seu celular para Rodrigo. Será que era algum meme?

Quando já tinham saído do bar, a atriz de A Dona do Pedaço foi fotografada enquanto fazia caras e bocas! Depois de irem embora, o casal foi visto andando de mãos dadas na rua. Dois fofos!