Gloria Perez briga no Twitter com José de Abreu e diz: Você é muito canalha!

07/07/2019 | 14:10



E o clima realmente esquentou entre Gloria Perez e José de Abreu no Twitter no último sábado, dia 6. A polêmica toda começou quando o ator que é usuário assíduo da rede social acabou ironizando a situação política atual do país dizendo que Guilherme de Pádua e a autora de novelas da Rede Globo estariam apoiando o mesmo espectro político - lembrando que Pádua é ator e assassino confesso da filha de Gloria, Daniela Perez, em meados dos anos de 1990.

O Brasil está tão doido que vemos Guilherme de Pádua e Gloria Perez apoiando o mesmo espectro político! Que tempos!

Obviamente que a roteirista odiou a publicação do ator e a sua reação não foi nada diferente da esperada por muitos internautas que estavam acompanhando toda a briga pelo Twitter. Na mesma hora ela disse:

Você é muito canalha! Não vou revidar lembrando sua tragédia pessoal. É block e mais nada!

Eita. O que José de Abreu realmente não esperava era que a repercussão disso tudo seria imensa e ele teve que dar uma recuada em seus ideais, ironia e pensamentos, e resolveu pediu desculpas à escritora.

Gloria, eu fiz apenas uma constatação, não tive a intenção de magoar você, jamais faria isso. Se você sentiu assim, desculpe!

Mas já era tarde, né? Porque Gloria Perez ficou sabendo de uma forma ou outra da repercussão do pedido de desculpas do ator, mas não o tirou de sua lista de bloqueados da rede social.