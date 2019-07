Isis Valverde curte momento em família e fãs ficam encantados: Isso é meta!

07/07/2019 | 14:10



Isis Valverde está aproveitando que está de férias da televisão para curtir mais momentos em família e dar uma viajada. A atriz compartilhou uma foto em suas redes sociais neste domingo, dia 7, acompanhada do marido, André Resena, e do filho do casal, Rael, de apenas oito meses de idade.

Os três estão em Fernando de Noronha desde quarta-feira, dia 4, e mostraram o quanto acordaram cedo para aproveitar o dia juntinhos, o sol e a praia também. Na legenda da publicação, Isis se declarou para os dois e escreveu:

Minha vida inteira, traduzindo para o Português.

A morena que está toda trabalhada em um biquíni amarelo está dando um beijinho em seu marido que não abusou do sol porque escolheu posar de camiseta, boné preto e shorts. Já Rael acabou não olhando para a foto, mas que está vestindo uma blusinha de surfista acompanhado de um boné azul. Os fãs, claro, não demoraram muito para soltar vários elogios para Isis Valverde e a família.

Que corpo é esse?

Um corpo é um corpo, né?

Isso é meta!

Esse não foi o primeiro click publicado pelo casal em Fernando de Noronha, a atriz já até posou no fundo do mar com os peixinhos e tartaruga marinha, e claro, os fãs também soltaram vários elogios e até lembraram da personagem Ritinha que Isis já interpretou.