07/07/2019 | 13:19



O corpo do cantor e compositor João Gilberto será velado nesta segunda-feira, de 9h às 14h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O velório será aberto ao público. Por enquanto, o corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) do Rio.

No início desta tarde, a filha do compositor, Bebel Gilberto, chegou ao Rio de Janeiro. Ela estava nos Estados Unidos.

A causa da morte ainda não foi divulgada. João Gilberto morreu por volta das 15h deste sábado, em seu apartamento, no bairro do Leblon, na zona sul da cidade. Ele estava com 88 anos.