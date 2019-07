Fábio Jr. apoia Cleo Pires após polêmica envolvendo o visual da atriz: Tenho muito orgulho de você

07/07/2019 | 13:11



O visual de Cleo Pires no MTV Miaw deu o que falar. As pessoas criticaram a roupa, maquiagem e o corpo da cantora e, por isso, ela acabou fazendo um pronunciamento sobre o assunto em seu Instagram. Nos comentários do post, muitos artistas mostraram seu apoio à atriz, inclusive os pais dela: Fábio Jr. e Glória Pires.

Na postagem, Cleo falou sobre como sofreu durante anos as pressões de se manter em um padrão de beleza. Ela comentou que sempre foi aberta sobre as plásticas que fez e que está bem com o seu corpo do jeito que está - com uns quilinhos a mais -, mas que as pessoas costumam criticar sua aparência e falar que ela está sempre fazendo um procedimento estético novo e ficando irreconhecível. Mesmo com os comentários negativos, a beldade não se abalou e escreveu:

Eu não vou sentir vergonha do meu corpo, esteja ele do tamanho que estiver, com plástica ou não. Está tudo bem com a minha saúde, está tudo bem com as minhas celulites, estrias e com o que mais possa estar incomodando todo mundo.

O pronunciamento da atriz repercutiu bastante e diversas estrelas mostram seu apoio. Até mesmo o ex-namorado de Cleo, João Vicente de Castro. Neste rolo todo, Fábio Jr. e Glória Pires não poderiam deixar de apoiar a filha em um assunto tão importante e também fizeram comentários na foto. O cantor escreveu:

Filhota, te amo muitão, sua perfeita! Tenho muito orgulho de você! Você é de verdade, diferente e divertida! Tô com você e não abro! Trate de ser feliz! Amém, amor!

Por sua vez, Gloria comentou:

É isso aí, minha filha! Como se dizia na minha época: falou e disse!

Além dos dois, Ivete Sangalo, Giovanna Ewbank, Pabllo Vittar e muitos outros famosos também partiram em apoio da atriz e cantora. Arrasou, Cleo!