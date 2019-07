Ex-babá de príncipe Harry pode ter sido escolhida para ser a madrinha de Archie Harrison

07/07/2019 | 12:11



No último sábado, dia 6, Archie Harrison, o filho de príncipe Harry e Meghan Markle, foi batizado! O pequeno estava cercado por membros de sua família e, como é tradição na cerimônia, os padrinhos do pequeno foram escolhidos. Como os papais optaram por um evento privado, não se sabe realmente se eles vão revelar os nomes, mas as especulações de madrinhas já estão rolando há um tempo.

Agora, segundo informações do Daily Mail, outro forte nome surgiu para ocupar o posto: Tiggy Legge Bourke, a ex-babá de Harry! Ela foi vista chegando ao batizado e estava entre os 25 convidados para a cerimônia, o que prontamente levantou especulações de que ela pode ter sido a escolhida como madrinha de Archie.

Aparentemente, Harry e Tiggy são bem próximos. A babá foi contratada pelo pai de Harry, príncipe Charles, em 1993, para que ela cuidasse de seus dois filhos, logo após sua separação com princesa Diana. Tiggy, então, criou um laço afetivo com os dois irmãos e até mesmo costumava chamá-los de meus bebês.