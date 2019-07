Uma semana após término, Gabi Prado e João Zoli posam juntos em Fernando de Noronha

07/07/2019 | 11:11



Parece que o término foi de apenas uma semaninha! Gabi Prado e João Zoli podem ter feito a felicidade dos fãs ao retomarem o relacionamento, que havia chegado ao fim, oficialmente, no dia 28 de junho, quando ambos se pronunciaram sobre o assunto. Agora, por meio das redes sociais, os fãs mais atentos de Prazoli repararam que os dois estão juntos em Fernando de Noronha, curtindo um evento.

O fotógrafo Pedro Menezes registrou no Stories uma foto em que Gabi posa sentada no colo de João e, além disso, duas amigas do casal fizeram vídeos em que brincaram que estavam dando a notícia da volta do relacionamento em primeira mão! Nesses registros, aliás, Gabi aparece visivelmente sem graça, dá risada, mas não nega que ambos tenham mesmo voltado. Enquanto isso, João também sorri bastante, mas não diz nada.

Lembrando que ambos engataram um romance logo após participarem de A Fazenda, no fim de 2018. Alguns meses depois, eles anunciaram o noivado e João até mesmo chegou a fazer uma tatuagem em homenagem à amada.