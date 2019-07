Madrugada de domingo em São Paulo teve novo recorde de frio no ano

07/07/2019 | 09:21



Com termômetros marcando 6,5ºC, São Paulo teve a madrugada mais fria do ano neste domingo, 7, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No sábado, 6, os termômetros haviam registrado 7,4ºC, recorde de temperatura baixa em 2019 até então.

A medição é da estação automática, e o valor oficial, medido manualmente durante a manhã, pode ser ainda mais baixo.

A máxima prevista para o domingo é de 13ºC, mas, já na segunda-feira, 8, a temperatura deve subir aos poucos, chegando a 17ºC de máxima. Para terça, 9, o Instituto prevê de 6ºC a 18ºC.

As baixas temperaturas que atingem a capital paulista desde a madrugada de sexta-feira, 5, podem ter causado a morte de ao menos três pessoas na cidade. Desde que a frente fria chegou a São Paulo, a polícia já encontrou mortos no centro, na zona oeste e na zona leste, com suspeita de hipotermia.

Ajuda pode ser acionada por meio do 156

A população também pode ajudar as pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social por meio da CPAS, que funciona 24 horas por dia e pode ser acionada pela Central 156. A solicitação pode ser anônima, mas é importante ter as seguintes informações para facilitar a identificação:

1. O endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado);

2. Citar pontos de referência;

3. Características físicas e detalhes de como a pessoa a ser abordada está vestida.