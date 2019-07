Após filhos andarem sem cinto no carro de Pedro Scooby, Luana Piovani dispara: O que você faria? Chamaria a polícia?

07/07/2019 | 09:11



E a treta continua! Desde o anúncio do namoro de Pedro Scooby com Anitta, a ex-esposa do surfista, Luana Piovani, tem dado uma série de indiretas a ele por meio das redes sociais. A mais recente polêmica diz respeito a um vídeo postado por Scooby, que aparece filmando os filhos, Bem, Liz e Dom no carro, enquanto a música de Anitta está tocando.

Pouco tempo depois, Luana fez um vídeo e, sem citar o nome do ex, apenas falou sobre a separação que emburrece o outro. Agora, pode ser que ela tenha revelado o motivo de sua irritação na hora de ter feito o seu desabafo.

Em sua foto mais recente do Instagram, uma seguidora da atriz comentou o seguinte:

No vídeo dos seus filhos com o pai eles não estão na cadeirinha (um apenas está) e todos estão sem cinto de segurança... não acha perigoso? Em Portugal não há a lei da cadeirinha e uso obrigatório de cinto?

Como resposta, Luana, que pode estar com um novo affair, disse:

Amada, você está coberta de razão!! Mas eu não posso apagá-lo da minha vida e falar não adianta, por isso fiz o vídeo onde digo que não sei o que fazer. O que você faria? Chamaria a polícia? Proibiria as crianças de ver os filhos? Eu passei o dia ontem orando e pedindo pra Deus me acalmar, pois não farei da minha vida uma guerra. Vou criar os meus filhos e pra sorte deles a minha influência será maior, mas o que ele tiver que fazer, fará e seja o que Deus quiser.

Essa história ainda vai longe, né?