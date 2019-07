07/07/2019 | 08:29



Os bombeiros localizaram anteontem (5) mais um corpo de uma vítima da tragédia do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. O corpo foi encontrado a aproximadamente 5 metros de profundidade, localizado abaixo da área administrativa da barragem. Segundo a Defesa Civil, 248 óbitos já foram confirmados. Vinte e duas pessoas continuam desaparecidas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.