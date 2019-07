07/07/2019 | 08:27



Um incêndio atingiu embarcações em uma marina em Bertioga, no litoral de São Paulo, na manhã de ontem. O incêndio começou às 9h50 em uma lancha. O fogo se alastrou em direção a embarcações vizinhas. O local serve de estacionamento para barcos e restaurante. Ninguém ficou ferido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.