Algumas dicas de séries que são interessantes

07/07/2019 | 07:15



Está aí em casa, no meio desse feriadão paulista, e não tá com vontade de sair de casa? Pois bem, anote aí algumas séries curtas, que valem a pena conferir. Elas estão na primeira ou única temporada e não vão fazer você perder tempo. Então, lá vão as dicas desse domingo, que é uma mistura de gêneros, tem policial, de super-heróis, comédia, romance, produções antigas e algumas mais recentes. Um balaio só, confira.

O Método Kominsky

Protagonizada pelos veteranos Michael Douglas e Alan Arkin. Douglas interpreta o veterano Sandy Kominsky, que trabalha como instrutor de novos atores. No decorrer da história, acompanhamos a relação de amizade dele com Norman (Arkin), um fiel amigo e também seu agente.

Segurança em Jogo

Após ajudar a evitar um ataque terrorista, o veterano David Budd (Richard Madden) recebe a missão de proteger a secretária do Ministério de Administração Interna do Reino Unido (Keeley Hawes) que foi uma das responsáveis pelo conflito em que ele lutou.

The Umbrella Academy

Série, que é baseada na HQ de Gerard Way e Gabriel Bá, conta a história de um grupo de jovens com superpoderes, que nasceram de uma mulher que aparentemente não estava grávida e foram adotados por Sir Reginald Hargreeves, o dono da Umbrella Academy. O grupo de combatentes do crime se reúne eventualmente quando surge alguma ameaça.

The Alienist

Baseada na obra do escritor americano Caleb Carr, obra é cheia de mistérios e crimes violentos cometidos por um serial killer. São ao todo 10 episódios, com a história se passando na Nova York de 1896 e, logo no primeiro capítulo, tem início uma série de assassinatos. A partir daí, entra em cena o psicólogo Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), conhecido como alienista, especialista em lidar com pessoas que sofrem de doenças mentais. Ao seu lado, o ilustrador John Moore (Luke Evans) e a secretária do delegado, Sara Howard (Dakota Fanning).

Manhunt: Unabomber

Esta não é nova, mas mesmo assim vale conferir. Trata-se de uma série que faz você quebrar a cabeça para acompanhar o raciocínio dos investigadores. Mostra a caçada épica do FBI a um serial killer, tudo baseado em história verdadeira. Com a ótima atuação de Paul Bettany.

Amizade Dolorida

A divertida produção é baseada na vida de seu criador, Rightor Doyle. Na história, a universitária Tiff (Zoe Levin) é uma dominatrix e, ao precisar de um ajudante, contará com seu melhor amigo Pete (Brendan Scannell).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.