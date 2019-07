Valdívia brilha e Vasco vence Foz do Iguaçu em amistoso fora de casa

06/07/2019 | 22:09



Em noite inspirada de Valdívia, o Vasco derrotou o Foz do Iguaçu por 3 a 1, neste sábado, no Estádio do ABC, na cidade paranaense. O meia-atacante brilhou em campo ao marcar duas vezes e iniciar a jogada do terceiro gol dos visitantes cariocas, que fizeram seu último teste antes do retorno do Brasileirão.

Com o resultado, o Vasco encerra sua série de jogos-treino e amistosos, com aproveitamento de 100%. Foram quatro vitórias em quarto partidas. Antes do duelo deste sábado, a equipe carioca vencera o Madureira (3 a 0), o Rio Branco-ES (2 a 0) e o Atlético-GO (1 a 0).

O amistoso deste sábado faz parte de um período de dez dias de preparação do time de São Januário na cidade paranaense, na reta final desta intertemporada realizada durante a paralisação do Brasileirão, em razão da disputa da Copa América.

Neste sábado, Vanderlei Luxemburgo escalou o Vasco no primeiro tempo com Fernando Miguel; Pikachu, Henríquez, Ricardo Graça e Danilo; Richard; Raul, Marcos Júnior, Valdívia e Rossi; Marquinho.

Ainda no primeiro tempo, o treinador precisou fazer a primeira mudança na equipe. Colocou Werley no lugar de Ricardo Graça que, momentos antes, sofrera duro choque de cabeça com o atacante Estevão, do Foz do Iguaçu.

Foi o único susto sofrido pelo time visitante nos primeiros 45 minutos. Isso porque a vitória parcial foi construída com tranquilidade nesta etapa. Graças, principalmente, a Valdívia, que nem constava na escalação divulgada inicialmente pelo clube. Ele entrou no lugar de Marrony, de última hora.

E fez a diferença em campo no primeiro tempo. Foi dele o primeiro gol da partida. Na jogada, aos 22 minutos, Rossi investiu pela lateral direita, avançou até a linha de fundo e cruzou para o meia-atacante só escorar para as redes. O segundo gol veio aos 34, e novamente com Valdívia. Ele acertou bela cobrança de falta por cima da barreira e aumentou a vantagem dos visitantes.

O terceiro, aos 41, também teve participação direta do jogador. Ele iniciou o lance, que culminou em passe de Richard para Yago Pikacu, que não perdoou dentro da área.

Para o segundo tempo, Luxemburgo fez diversas mudanças na equipe. E colocou em campo: Fellipe Bastos, Henrique, Lucas Mineiro, Sidão, Raul Cáceres, Ulisses, Andrey, Bruno César, Yan Sasse e Tiago Reis.

Com estas alterações, a equipe carioca perdeu ritmo em campo e permitiu o crescimento do Foz do Iguaçu. Tanto que a equipe paranaense marcou seu gol de honra nesta etapa. Foi aos 33 minutos, quando Deivid recebeu pela esquerda e bateu rasteiro no canto, selando o placar.

O Vasco volta a campo para jogo oficial no próximo sábado, dia 13, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela décima rodada do Brasileirão. Em momento de recuperação no campeonato, a equipe deixou a lanterna e até a zona de rebaixamento pouco antes da interrupção da competição. Figura agora na 15ª colocação, com nove pontos.