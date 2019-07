Azulão impõe novo revés ao Netuno

da Redação



Depois de vencer o Grêmio Osasco de goleada, por 5 a 0, o São Caetano ratificou o bom momento na Copa Paulista e fez 2 a 1 sobre o Água Santa, ontem à tarde, no Estádio do Inamar, em Diadema.

A partida deste sábado foi marcada pela estreia do técnico Marcelo Vilar, que chegou no Anacleto Campanella na semana passada, e, no caso do Netuno, pelo retorno do atacante Romarinho, que estava afastado depois de lesão no adutor da perna direita.

Com a vitória sobre a equipe de Diadema, o Azulão manteve a invencibilidade e se isolou na liderança do Grupo 3, chegando aos sete pontos. Já o Água Santa segue com três e corre o risco de deixar a zona de classificação.

O time de Vilar abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com rebote de Gleyson após cobrança de falta de Alex Reinaldo. O segundo do Azulão veio aos 48, com novo gol do atacante. Depois do intervalo, o Água Santa diminuiu a vantagem, com gol do atacante Jobinho, aos quatro.

Os dois times voltam a campo no sábado, às 15h. O Azulão faz clássico contra o Santo André, em casa. O Netuno enfrenta, no próprio quintal, o Grêmio Osasco.