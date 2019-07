Angélica e Huck vão ao Santuário de Fátima agradecer pela recuperação do filho

06/07/2019 | 20:37



Os apresentadores Angélica e Luciano Huck foram com os filhos até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, neste sábado, 6, para agradecer pela vida do filho Benício. O adolescente de 11 anos sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro em junho. Ele foi submetido a uma neurocirurgia, pois havia sofrido traumatismo cranioencefálico.

Há dez dias, Benício recebeu alta do hospital Copa Star. "Com o coração cheio de amor e gratidão, por todas as mães e todas as famílias! Minha fé e orações", escreveu Angélica na legenda da foto que publicou em frente ao santuário, no Instagram.

Luciano Huck, que é judeu, também se manifestou: "Os caminhos para conectar, para fortalecer a espiritualidade, são inúmeros". O apresentador e Angélica têm três filhos: Joaquim, Benício e Eva.