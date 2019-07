Em palestra, João Amôedo classifica governo Bolsonaro como regular

06/07/2019 | 20:23



Candidato pelo Partido Novo à Presidência no ano passado e eleitor de Jair Bolsonaro no segundo turno, o empresário João Amôedo classificou o governo como regular. Em palestra sobre empreendedorismo neste sábado, 6, em Florianópolis, ele criticou a falta de foco do presidente e disse que o governo é "um amontoado de gente batendo cabeça".

"Não tenho muita surpresa com o que está acontecendo. De um lado, a avaliação que eu tinha era que estávamos elegendo alguém que tinha pouca capacidade de execução. Ele (Bolsonaro) tinha demonstrado isso ao longo da vida", afirmou a uma plateia de cerca de três mil pessoas.

O empresário destacou que o presidente se perde em polêmicas desnecessárias e criticou o que considera uma falta de estratégia do governo. "Como empreendedor, você define prioridades e estratégias, monta equipe, e o que a gente vê é que, no governo, falta uma estratégia clara. A equipe não tem um desenho claro. Pelo contrário, a equipe é um amontoado de gente que acaba batendo cabeça."

Liberal, Amôedo elogiou a equipe econômica e a agenda de reformas. Apontou, no entanto, que a Previdência não está sendo tocada na velocidade adequada, justamente devido à falta de estratégia. "(Bolsonaro) acertou na equipe (econômica), que tem boas medidas, mas a gestão ainda é conturbada."

À reportagem, o empresário ainda criticou a atuação de Bolsonaro nesta semana, ao tentar incluir medidas benéficas aos policiais no texto da reforma previdenciária. "Ele não deveria estar fazendo esse tipo de procedimento. Não cabe a ele e tumultua o processo de reforma", disse. "Bolsonaro confunde ou esquece que hoje tem uma função institucional como presidente da República. A gente já viu isso em algum eventos em que se posiciona, e quando usa o Twitter", acrescentou.