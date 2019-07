06/07/2019 | 17:35



O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou neste sábado, 6, que o governo está confiante na reforma da Previdência e no Congresso Nacional. O comentário foi feito em rápida conversa com jornalistas na saída da residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Ramos esteve reunido com Maia, com o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, e com líderes partidários. Na pauta, estava a reforma da Previdência. A expectativa do governo é de que a matéria seja aprovada em primeiro e segundo turnos no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.