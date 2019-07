06/07/2019 | 16:29



Os bombeiros localizaram na sexta-feira, 5, mais um corpo de uma vítima da tragédia do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). O corpo foi encontrado a aproximadamente 5 metros de profundidade, localizado abaixo da área administrativa da barragem. A barragem da Vale se rompeu em 25 de janeiro.