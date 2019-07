Marília Mendonça esclarece dúvidas sobre o futuro da sofrência: -Mereço ser feliz

06/07/2019 | 16:11



Quem nunca se acabou de sofrer ouvindo Marília Mendonça que atire a primeira pedra! A sertaneja é conhecida por suas canções tristes e até quem diga que de corno, mas ultimamente uma preocupação vem afetando os fãs da cantora. A artista está muito bem vivendo seu relacionamento com o também sertanejo Murilo Huff, de quem está grávida, e por estar vivendo uma fase boa os admiradores de Marília chegaram a questionar se isso traria o fim da sofrência.

A cantora foi ao seu Stories para tranquilizar seus fãs e já garantiu: ainda vai ter música triste para todo mundo! A artista revelou que fica feliz com a força da identidade que conseguiu criar e revelou que nem todas as suas composições são baseadas em histórias que viveu. Pelo contrário! Muitas das músicas que gravou são de histórias que ela viu acontecer com pessoas que conhece e que por isso vai continuar com suas canções tristes, mesmo que esteja feliz com o rumo que sua vida está tomando.

Ela também contou que acredita que sua gravidez é um presente. Para Marília, ela não irá atrapalhar em nada e a cantora terá apenas que dar uma pequena pausa em sua carreira após a gestação:

- Graças a Deus eu trabalho desde os meus 18 anos então a agente tem aí uma poupancinha para ficar aí uns dois meses parada cuidando do bebê.

Por fim, ela conclui:

- Fiquem tranquilos vocês não ficar sem Marília Mendonça. Eu não preciso estar sofrendo para sofrer com vocês, eu não preciso estar bebendo para sofrer com vocês. Isso foi um personagem que foi muito bem criado, eu sou uma mulher como todas as outras e mereço ser feliz.

Boa sorte nesta nova fase, Marília!