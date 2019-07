Autoridades da Califórnia confirmam que não houve mortos após terremoto

06/07/2019 | 15:13



Autoridades da cidade americana Ridgecrest, na Califórnia, confirmaram que não houve mortes ou ferimentos graves, após o terremoto de magnitude 7,1 magnitude na noite de sexta-feira.

O chefe dos bombeiros do condado de Kern, David Witt, também disse neste sábado que não houve grandes desmoronamentos de edifícios, mas algumas estruturas podem ter sido enfraquecidas diante em meio aos temores secundários.

O terremoto de magnitude 7,1 ocorreu um dia depois de um terremoto de magnitude 6,4 atingir a mesma área, no deserto de Mojave, cerca de 150 quilômetros de Los Angeles.

Mark S. Ghilarducci, diretor do Escritório de Emergência do Governador da Califórnia, disse neste sábado que Ridgecrest e Trona sofreram incêndios estruturais, vazamentos de gás, falta de energia, danos em estrada e deslizamentos. Além disso, Witt pediu aos moradores que preparem suprimentos caso outro terremoto aconteça. Fonte: Associated Press