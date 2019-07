Courteney Cox posta foto com Jennifer Aniston e web pede que a atriz faça um Instagram

06/07/2019 | 15:11



Rachel e Mônica juntas novamente é tudo o que os fãs de Friends desejam! Para a alegria dos admiradores da série, Jennifer Aniston e Courteney Cox, atrizes que viveram as famosas personagens no programa, são grandes amigas na vida real. Elas provaram isso mais uma vez com uma foto publicada por Courteney em seu perfil no Instagram.

As atrizes estavam juntas com outras amigas comemorando o 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos que é um importante feriado para o país. Courteney então, resolveu postar um registro do momento em seu perfil e foi o suficiente para que os fãs viessem à loucura. Na legenda, ela escreveu:

Feliz 4 de julho, para todo mundo! Eu sou muito sortuda de estar passando ele com as garotas que eu amo.

Os seguidores da atriz começaram a pedir nos comentários para que Jennifer também fizesse uma conta na rede social. Será que agora ela se anima com a ideia?

Além dos pedidos para Jennifer entrar de vez no mundo digital, os internautas também questionaram onde estava Lisa Kudrow. A atriz também é amiga das duas da época de Friends, quando interpretou a Phoebe. Agora é torcer para que em uma próxima as três estrelas apareçam juntas!