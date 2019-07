Marido de Carlinhos Maia é expulso de um parque da Disney

06/07/2019 | 15:11



Uma pequena parte da turma do Carlinhos Maia está passeando em Orlando por conta do humorista ter fechado alguns shows nos Estados Unidos e com ele, Lucas Guimarães, seu esposo, também estava presente e aproveitou a última sexta-feira, dia 5, para passar o dia em um dos parques na Disney.

O que Lucas não esperava era que fosse repreendido em duas situações e uma delas um tanto quanto constrangedora para ele mesmo, tudo por conta da sua falta de atenção. O influencer enfrentou uma fila para tirar foto ao lado de uma das suas princesas favoritas, Ariel de A Pequena Sereia, e ao abraçar a garota para a foto, ela de prontidão tirou as mãos dele de seus ombros dizendo que ele não podia fazer aquilo.

Um tanto quanto chateado pela atitude de Ariel, Lucas foi até seu Stories reclamar da situação e uma guia local que estava amparando ele e seu grupo acabou comentando e traduzindo para ele que aquilo era uma regra do parque e que a princesa só poderia tirar foto em uma determinada posição.

Depois desse perrengue, Lucas que não estava em um dia muito bom acabou recebendo um convite para se retirar do parque porque estava vestindo uma bermuda com uma estampa [na visão dos gerentes do parque] um tanto quanto ofensiva - uma bermuda vermelha com vários dedos do meio em branco. E claro, ele apareceu novamente nos Stories para reclamar da situação e até Carlinhos comentou que regras são feitas para serem cumpridas.

Lucas ainda publicou a foto oficial do parque ao lado de Ariel e tentou entender melhor a situação e na legenda comentou:

Parando pra pensar: imagina quantas pessoas más intencionadas se aproximam das princesas só pra tirar uma casquinha. Quantas mulheres que trabalham com a imagem passam por diversas situações constrangedoras. Me assustei, não vou mentir, mas depois parei pra pensar e vi que nem todo mundo pode ser respeitoso como eu fui. Eu não vou mudar porque esse é meu jeito, porém, entendo que regras foram feitas para serem respeitadas. Agora venham me dar um abraço vocês, que eu vou adorar hahaha. Perdeu, Ariel!

Carlinhos Maia só não vivenciou ao vivo todos esses perrengues do marido porque como iria se apresentar na noite de sexta-feira, ele preferiu ficar em casa descansando, mas quando Lucas apareceu contando os problemas, o humorista foi super solicito e tentou acalmar da melhor maneira a situação.