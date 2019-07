Do Diário do Grande ABC



06/07/2019 | 14:40



O motorista de um caminhão-cegonha tombou o veículo após perder o controle, na Estrada Galvão Bueno, em São Bernardo, por volta das 8h deste sábado. Não houve feridos.

Os carros que eram transportados acabaram por cair na pista contrária, sentido Centro. Homens do departamento de trânsito da cidade interditaram a via para a retirada dos veículos. No momento, a Estrada Galvão Bueno segue parcialemnte bloqueada.

Na parte da manhã a via ficou completamente interditada..