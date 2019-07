Decisão inesperada

Márcio Bernardes



06/07/2019 | 14:47



Quem dizia que o Chile era favorito contra o Peru?!E quem está dizendo que para o Brasil é melhor mesmo enfrentar o Peru na final deste domingo?! A vitória peruana por 3 x 0 alertou os torcedores e a comissão técnica brasileira. O adversário é inesperado, mas chegou com todos os méritos.

O Peru foi goleado pelo Brasil, foi sem prestígio às quartas de final, segurou com categoria o então favorito Uruguai e agora desbancou o Chile nas semifinais, também favoritíssimo.

O Brasil é favorito na final. Mas não pode menosprezar o limitado time comandado pelo argentino Ricardo Gareca. Determinação, garra e foco são virtudes peruanas que superam a falta de craques.

Mais do que nunca Tite já está alertando os seus jogadores; o Brasil é favorito, mas o jogo só acaba quando termina.



Time da final



A escalação do Brasil não deverá ter novidades. Everton, Gabriel Jesus e Roberto Firmino continuam no ataque. A contusão de William tira do treinador uma boa alternativa ofensiva para o transcorrer do jogo.

Depois do que jogou contra a Argentina, Daniel Alves é uma boa alternativa pela direita. Mas não se iludam; a marcação será mais forte e atenciosa.

Qualquer final é tensa e cheia de ansiedades. A obrigação da vitória é do Brasil. Por isso, até sair o primeiro gol a bola pega fogo, os passes são mais curtos e a preocupação com o erro pode atrapalhar.

Se não der Brasil será uma grande zebra. Mas zebras existem.