Gabi Brandt posa amamentando e posta foto do bebê na maternidade

06/07/2019 | 14:11



Um dos bebês mais esperados dos últimos tempos acabou de nascer! Gabi Brandt deu à luz Davi, fruto de seu relacionamento com o cantor Saulo Poncio. O parto aconteceu na última sexta-feira, dia 5, e como tudo na vida dos mais novos papais, eles compartilharam o momento com seus seguidores nas redes sociais.

O casal já compartilhou uma foto tirada logo após o nascimento de Davi e na manhã deste sábado, dia 6, a nova mamãe postou em seu Stories uma ocasião especial. Gabi publicou um vídeo amamentando seu filho pela primeira vez. Que fofura!

Como você deve ter percebido, o cantor e a ex-participante de De Férias com o Ex adoram as redes sociais! Antes mesmo de Davi nascer ele já possuía uma conta no Instagram e há menos de 24 horas após seu nascimento, a conta já possui sua primeira publicação com uma foto da criança. Na legenda, escreveram:

Deus me fez do jeitinho que papai e mamãe sempre sonharam.

Que coisa mais fofa!