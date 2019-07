06/07/2019 | 14:11



Muitas das pessoas que ouvem o boa noite sério não imaginam o quão brincalhão William Bonner pode ser! O jornalista resolveu deixar de lado um pouco da postura do Jornal Nacional e mostrar seu senso de humor da internet. Em seu Instagram, ele publicou cinco fotos da época em que era criança e escreveu todas as legendas come se fossem notícias sensacionalistas.

Nas imagens, ele aparece fazendo coisas comuns, como por exemplo indo à praia ou falando ao telefone. Porém, o âncora ironizou o que alguns veículos fazem e descreveu as cenas como se todas fossem algo muito polêmico. No final de cada legenda ele escrevia: em momento íntimo e detalhe choca.

Que figura!