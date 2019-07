Tecnisa anuncia oferta de ações que pode render R$ 411 milhões

06/07/2019 | 13:37



A construtora Tecnisa anunciou uma oferta subsequente (follow on) de 300 mil ações, que pode render captação de R$ 411 milhões, considerando a cotação de fechamento do papel de ontem (R$ 1,37), de acordo com fato relevante. O valor da operação pode aumentar, caso haja demanda pelos papéis complementares. Podem ser ofertadas mais 105 mil ações, o equivalente a 35% da oferta. A operação foi antecipada pela Coluna do Broadcast.

Na operação, a empresa planeja fazer esforço de venda dos papéis no exterior e contratou os bancos BTG Pactual, Santander Investment Securities e Itaú BBA USA. A oferta foi aprovada em assembleia realizada ontem, de acordo com fato relevante, e será somente de ações ordinárias (ON, com direto a voto).

Pelo cronograma da oferta, o período de reserva das ações começa nesta terça-feira (8) e vai até o dia 15. Neste mesmo dia será encerrado o processo de definição do preço de venda por ação.

A Tecnisa pretende utilizar, segundo o fato relevante, aproximadamente 50% dos recursos líquidos captados na oferta para "promover o crescimento das operações, incluindo a aquisição de novos terrenos". O restante dos recursos vai para a "melhoria na estrutura do seu capital, por meio do pagamento de determinadas dívidas" e ainda para o reforço de capital de giro da Companhia.

A companhia encerrou o primeiro trimestre de 2019 com R$ 102 milhões em disponibilidades para fazer frente a R$ 113 milhões de dívida corporativa com vencimentos nos 12 meses seguintes. A Tecnisa é uma empresa tradicional no setor residencial de médio e alto padrão, e foi uma das companhias mais afetadas pelos distratos nos últimos anos, por conta da crise econômica.