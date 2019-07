JGP/Jakurski diz estar muito preocupado com a possibilidade de recessão global

06/07/2019 | 13:10



O sócio da JGP, André Jakurski, disse que uma de suas maiores preocupações hoje é a recessão global. "A expansão americana é a mais longa dos últimos 150 anos. O país vive o pleno emprego. Então, é muito claro que estamos mais perto de uma recessão do que de um momento de expansão econômico. Não sei quando vai acontecer",comentou em painel nesta manhã na feira do grupo XP Investimentos.

Em um mundo de juros negativos e estímulos monetários via compra de ativos, o chamado Quantitative Easing (QE), o gestor afirmou que fica "pensando o que vai ser inventado pelas bancos centrais quando o mundo entrar em recessão".

Jakurski disse que analisa com muita preocupação a indicação de Christine Lagarde como a presidente do Banco Central Europeu (BCE) por conta de sua formação. Lagarde não é economista e sim advogada. "A conclusão que chego é que os BCs estão se afastando devagar das metas de inflação e estão tentando liquidar dívidas impagáveis que existem no mudo."

O fundador da JGP disse, ainda, que a democracia universal mudou algumas peças de lugar, dando espaço para governos populistas, que gastam por conta de suas promessas, o que, segundo ele, "inibe a livre iniciativa".