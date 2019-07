Príncipe Harry e Meghan Markle batizam o filho, Archie Harrison

06/07/2019 | 13:11



Apesar de informarem que manteriam o batizado de Archie Harrison apenas para familiares, príncipe Harry e Meghan Markle divulgaram duas lindas imagens do momento no Instagram! Na primeira foto, o pequeno aparece no colo da mãe e cercado por seus familiares, como os príncipes Charles e William, além de Camilla, a Duquesa da Cornualha, Kate Middleton, e Doria Ragland, a mãe de Meghan.

A segunda foto, ainda mais especial, mostra Meghan, Harry e o bebê.

Na legenda, está escrito o seguinte texto:

Essa manhã, o filho do Duque e a Duquesa de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, foi batizado na Capela privada do Castelo de Windsor em uma cerimônia íntima realizada pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby. O Duque e a Duquesa de Sussex estão muito felizes em compartilhar essa alegria nesse dia com membros do público que têm demonstrado incrível apoio desde o nascimento do filho deles. Eles agradecem pela gentileza das boas-vindas ao primeiro filho e comemoram esse momento especial

Archie usou uma roupinha de batismo bem especial, que já foi usada por seus priminhos, George, Charlotte e Louis, e que tem sido usada por crianças da realeza há 11 anos.

A Rainha Elizabeth II, bisavó de Archie, já havia anunciado sua ausência do grande dia.