Cinco são presos no Rio por venda de ingresso falso para a final da copa América

06/07/2019 | 13:04



Cinco homens foram presos vendendo ingressos falsos para a final da Copa América, entre as seleções do Brasil e Peru, que acontecerá amanhã (7), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil chegou à quadrilha a partir da denúncia de uma mulher que negociava pela internet a compra de duas entradas. Os nomes dos envolvidos não foram revelados.

Desconfiada, ela marcou um encontro com um homem que se apresentou como vendedor, num ponto próximo à Cidade da Polícia, na zona norte da cidade. Ao perceber que o ingresso era falso, ela acionou policiais que passavam pelo local.

O suposto vendedor foi preso imediatamente e, a partir das informações passadas por ele, os outros integrantes da quadrilha foram capturados no centro da cidade, com 19 ingressos falsificados e prontos para venda pelos preços de R$ 500 a R$ 1,5 mil. Ao todo, 21 ingressos foram apreendidos.

A Polícia Civil do Estado do Rio, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que os cinco acusados vão responder por estelionato, formação de quadrilha e receptação.