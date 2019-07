06/07/2019 | 13:02



O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, acaba de chegar para reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O encontro conta ainda com a presença do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que passou a ser o responsável pela articulação política do governo com o Congresso. Também estão na reunião o líder do PP na Câmara, deputado Arthur Lira, e o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Ontem (5), Rodrigo Maia já havia informado que faria uma reunião com lideranças hoje para discutir os próximos passos para a tramitação da Reforma da Previdência.