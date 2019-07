Com madrugada mais fria do ano, três moradores de rua podem ter morrido devido baixas temperaturas

Das agências



06/07/2019 | 12:28



Com o frio que chegou a São Paulo e após madrugada mais fria do ano, três moradores de rua podem ter morrido devido às baixas temperaturas, desde ontem, na Capital. A polícia investiga os três óbitos, mas não descarta a possibilidade de que tenham morrido devido ao frio.

Neste sábado um morador de rua, ainda não identificado, foi encontrado morto na região de Itaquera, na Zona Leste da Capital.

Ontem pela manhã, Gabriel Laguthe Laffot, 22 anos, foi encontrado morto em uma escadaria do terminal Barra Funda, na Capital. Laffot vivia na ruas, na região do terminal. Ainda no início da tarde de ontem, um morador de rua ainda não identificado, foi encontrado sem vida na rua Doutor Pacheco e Silva, no Centro da Capital.