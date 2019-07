São Paulo tem madrugada mais fria do ano neste sábado

06/07/2019 | 10:38



A capital paulista teve a madrugada mais fria do ano neste Sábado (6). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação automática mediu 7,4ºC em São Paulo.

No domingo (7), pode esfriar ainda mais. A previsão do Inmet é de temperatura entre 5ºC e 12ºC em São Paulo. A partir de segunda-feira (8), o frio deve diminuir, com máxima de 17ºC.

Já em Santa Catarina, as temperaturas ficaram na faixa dos -3ºC a 3ºC em todo o Estado, segundo a meteorologista Laura Rodrigues, do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram).

Neve em São Joaquim

Urupema registrou frio ainda mais intenso, com -6ºC na noite de sexta-feira, 5. Já em São Joaquim, os termômetros marcaram -3,5ºC durante a madrugada, e moradores registraram neve. "Desde o início da semana indicamos possibilidade de nevar, de forma localizada e por tempo curto", afirma Laura. O somar Meteorologia confirma neve também na cidade de Bom Jardim da Serra. A capital, Florianópolis, marcou 3ºC.

Policiais militares rodoviários trabalham na manhã deste sábado para retirar o gelo acumulado na Serra do Rio do Rastro, no sul do Estado.

No Rio Grande do Sul, houve neve em pelo menos oito municípios, incluindo Pelotas - uma surpresa, segundo o meteorologista Fábio Luengo, do Somar. No Estado, a menor temperatura registrada foi de -5ºC em Quaraí, na divisa com o Uruguai.

Já no Paraná não houve neve, apenas geada. A menor temperatura do Estado foi de -4,4ºC, registrada no município de Inácio Martins.