Banco do Povo tem melhor desempenho em cinco anos

Da Redação



07/07/2019 | 07:18



O Banco do Povo Paulista, com unidade reaberta em Santo André no ano passado, teve o melhor desempenho registrado em um primeiro semestre nos últimos cinco anos, de acordo com a Prefeitura. A ação faz parte do Programa de Microcrédito Produtivo, desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo em parceria com o Paço.

Nos primeiros seis meses, o Banco do Povo efetivou a liberação de 41 créditos, totalizando R$ 316,8 mil destinados aos empreendedores formais ou informais, MEIs (Microempreendedores Individuais), produtores rurais formalizados, cooperativas e associações de produção formalmente constituídas. Até então, no mesmo período, a melhor marca havia sido registrada em 2018, com R$ 270,7 mil liberados em 30 créditos efetivados.

Segundo a Prefeitura, os créditos liberados de janeiro a junho são 36,6% maiores do que a somatória dos anos de 2015, 2016 e 2017, período que o banco ficou sem unidade alocada na cidade. Em quantidade de atendimentos, foram realizados 939 até junho, volume 105% maior do que os 457 suportes feitos no mesmo período de 2018. Maio contou com 216 assistências, melhor número dos últimos cinco anos no quesito. “Reabrimos este equipamento sabendo que poderia render frutos importantes para a cidade. Dito e feito. O Banco do Povo é importante para quem procura trabalhar e oferecer também oportunidades. Esperemos que este crescimento permaneça e alcance voos ainda mais altos”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O equipamento atende micro e pequenos empreendedores, pessoa física ou jurídica, com juros de apenas 0,35% ao mês. O banco possui em todo o Estado de São Paulo mais de 400 mil clientes e já operou mais de R$ 1,9 bilhão em empréstimos. O fundo de recursos utilizado para a oferta dos empréstimos é formado com base em convênio entre o município (10% dos recursos) e o governo estadual (90%).

O Banco do Povo Paulista fica ao lado da Sala do Empreendedor e também do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André), ambos equipamentos abertos em 2017 pela atual administração, no Térreo 1 da Prefeitura.

Para mais informações, basta comparecer ao local ou acessar http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/banco-do-povo/.