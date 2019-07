Feira colaborativa impulsiona trabalho artesanal

Da Redação



07/07/2019 | 07:30



A partir da ideia de empreendedorismo baseado na ajuda mútua e na divisão do espaço, a economia colaborativa vem ganhando cada vez mais adeptos. No Grande ABC, exemplo é a Feira Alaúde, que chega neste mês à sexta edição e funciona até hoje, das 11h às 18h.

Desde fevereiro, artesãos e pequenos empreendedores da região têm se reunido, no primeiro fim de semana de cada mês, para comercializar seus trabalhos no Espaço Alaúde, em São Bernardo, em uma feira. No local são comercializados artigos de decoração, roupas, acessórios, cosméticos, comida, cerveja artesanal, entre outros itens, em uma proposta de consumo mais sustentável.

“Nossos expositores são pequenos empreendedores que, até então, dependiam da internet para realizar suas vendas. Agora, conseguem fazer isso nesse ambiente de encontro e compartilhamento, conversando com seus clientes olho no olho. Trata-se também de uma forma de valorizar o trabalho artesanal e autoral”, diz a idealizadora do evento, Daniele Natali. Entre as atrações, há food trucks de pastel e coquetéis e quick massage. O Espaço Alaúde fica na Rua Aurora, 141, Jardim do Mar, em São Bernardo.