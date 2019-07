Inscrições para estagiários de pedagogia são prorrogadas

Da Redação



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação, prorrogou o prazo de inscrições para o processo seletivo voltado à contratação de dez estagiários da área de educação (pedagogia).

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 12 de julho, das 8h30 às 11h30, e das 14h às 16h, no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação), localizado no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy).

Para concorrer, é necessário estar cursando a partir do quarto semestre de pedagogia na data da convocação. A prova objetiva acontecerá no dia 4 de agosto, na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I.

OFERTA PERMANENTE

Moradores de Ribeirão Pires que procuram colocação ou recolocação no mercado de trabalho podem procurar os serviços gratuitos de cadastramento de currículos e seletiva de empregos oferecidos pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da cidade. Toda semana há atualização da oferta de vagas. A procura por emprego também pode ser feita pelo aplicativo do Sine Fácil em dispositivos tablets ou celulares com sistema Android.