Marcelo Vilar inicia trabalho no Azulão contra o Água Santa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/07/2019 | 22:56



O São Caetano começa a mostrar hoje sua cara sob o comando do técnico Marcelo Vilar. Contratado no início de semana após ótimo trabalho que levou o Ferroviário-CE à liderança da Série C do Brasileiro, ele estreia no comando do Azulão no clássico diante do Água Santa, às 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema, pela terceira rodada da Copa Paulista.



Com apenas uma semana de treinos e programação prejudicada pela chuva, Vilar não fará mudanças na escalação, mas garante que já fez algumas alterações táticas para que o time mantenha a evolução mostrada na goleada por 5 a 0 sobre o Grêmio Osasco.



O treinador queria reforços, mas não será possível diante do limite de 26 atletas imposto pelo regulamento da Copa Paulista. Vilar revelou ainda que o Azulão contratou os atacantes Alvinho e Chumbinho, destaques de Água Santa e Inter de Limeira, respectivamente, na Série A-2, mas que ainda não foram regularizados.



“Minhas impressões do São Caetano são as melhores possíveis. Tem bela estrutura. Não sei como não está nas divisões nacionais. Clube dá condições de trabalho e tem muitos bons jogadores. Estou fazendo a transição, não adianta eu mudar tudo de uma hora para a outra, mas fiz levantamento e aos poucos vou colocando minha forma de atuar para que tenhamos grupo competitivo”, explicou o treinador.



Surpreendeu bastante a decisão de Vilar em deixar o Ferroviário em ótimas condições na Série C nacional para assumir o comando do São Caetano em competição desprestigiada como a Copa Paulista. O treinador, no entanto, foi sincero ao explicar o motivo. “O lado financeiro pesou muito”, disse, sem revelar valores. “Também tinha vontade de voltar ao mercado de São Paulo e foi uma boa oportunidade. A gente vive de resultado e me deixa confortável saber que terei condições de comandar time que vai brigar pelo título. Quem sabe posso participar de uma arrancada com o São Caetano rumo às divisões do Brasileiro.”



Sem muito tempo, o treinador usou a conversa para motivar o time para sua estreia. “Estou tentando otimizar a produção dos jogadores, colocando algumas coisas. Falo sempre para os meus jogadores que temos de fazer um grande jogo, o resultado é consequência. Temos de deixar o nosso melhor em campo”, concluiu.



Romarinho se recupera e reforça o Netuno



Depois de estrear com derrota para o EC São Bernardo, o Água Santa mostrou poder de reação na rodada seguinte, ao derrotar a Ponte Preta B. Agora, espera continuar evoluindo na Copa Paulista hoje, às 15h, no Inamar, contra o São Caetano. O que enche o técnico Fernando Marchiori de esperança é a incorporação de jogadores importantes, que estão sendo liberados para serem escalados, caso do atacante Romarinho, que se recuperou de lesão no adutor da perna direita.



O jogador, que disputou a Série A-2 do Paulista pelo Juventus, vai lutar com Carlos Alberto pela condição de titular e está confiante de que fará sua estreia hoje. “Passei bastante tempo tratando da lesão no adutor e agora estou pronto para o jogo. Trabalhei forte junto com a fisioterapia, que me deixou bastante confiante. Estou preparado para a oportunidade”, garante Romarinho.



Para o jogador, nada melhor do que iniciar a caminhada pela equipe de Diadema em um dérbi regional contra o Azulão. “Jogo será bem difícil, é um clássico contra o São Caetano, mas nossa equipe está preparada. Treinamos bem e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e sair com a vitória”, projetou.



Nas demais posições, o técnico Fernando Marchiori não deve fazer mudanças. O meia Uederson, que estreou e fez o gol da vitória contra a Ponte Preta B na última rodada, deve ser mantido na equipe titular, com Raphael Toledo no banco de reservas. Sem o experiente Anselmo, que ainda não estreou porque está no departamento médico, Jobinho continua sendo o homem de referência da equipe.