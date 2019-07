São Bernardo não resiste ao Campinas e acaba eliminado

Do Diário do Grande ABC



06/07/2019 | 07:00



O São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip está eliminado da Liga de Basquete Feminino. Ontem à noite, visitou o favorito Vera Cruz Campinas e perdeu pela segunda vez no play-off de quartas de final, esta por 82 a 52. Desta maneira, o time do Interior avança às semifinais da competição.



Com começo avassalador, Campinas encerrou o primeiro quarto vencendo por 29 a 13. Depois, foi para o intervalo com 21 pontos de vantagem. Na terceira parcial, abriu mais 14, podendo até tirar o pé no fim, encerrando com 30 à frente.



O destaque da partida foi a ala Patty, do time campineiro, com 28 de eficiência (22 pontos, três rebotes e duas assistências). Pelo lado são-bernardense, a ala Glenda foi a maior pontuadora, com 16.