Este andreense fotografou o Parque Antarctica

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/07/2019 | 07:00



Os Manias estão presentes aqui em Memória desde o início, graças ao comendador Carlos Manias Neto. Ele nos apresentou seu irmão, Ermelindo Emilio Manias, que decifrou aspectos importantes da história do Primeiro de Maio FC. Mais: comendador Manias nos apresentou o trabalho do pai, Antonio Morandus Manias.

Sr. Antonio fez muita coisa na vida, inclusive fotografou a cidade de Santo André. Deixou um acervo riquíssimo, que atravessa todo o século XX. O filho Carlos tratou de identificar cada imagem fotografada. O sobrinho Célio Antonio Manias, filho de Ermelindo, neto do Antonio, trouxe o acervo à Memória.

Entre as fotos – mais de 300 – a de hoje. Imaginamos que seja do Parque Antarctica, em São Paulo, o estádio do Palestra (hoje SE Palmeiras), da qual Antonio era torcedor. Uma imagem a ser apresentada pela página Memória na próxima reunião do MemoFut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), que será a 112ª reunião, no Museu do Futebol (sábado, 13 de julho).

Ou seja: nossos fotógrafos pioneiros tinham olhos para as coisas locais e para os acontecimentos da Capital, como aquele jogo, como aquele bate-bola inicial no espaço hoje ocupado pela Arena Palmeiras, o Allianz Parque.

Uma memória de 37 anos. Em cartaz: Cascatinha e Inhana

Texto: Milton Parron

O programa “Memória” estreou na rádio Jovem Pan em maio de 1982 e permanece no ar desde então, ininterruptamente, desde 1994 na Bandeirantes.

Nestes 37 anos foram apresentadas entrevistas com centenas de artistas, esportistas, políticos, educadores, cientistas, juristas e, até mesmo, criminosos que se tornaram notórios entre os quais, o Bandido da Luz Vermelha, Cabo Bruno, Meneghetti, Sete Dedos e alguns cangaceiros que integraram o Bando do famigerado Lampião.

A maioria desses programas está preservada em meus arquivos pessoais. Por uma série de razões, até de preferência pessoal, “Memória” tem focalizado em maior número temas voltados à área artística.

Para atender solicitações, volta e meia, alguns programas são reprisados, nunca em espaço inferior a quatro anos.

Neste final de semana, vamos apresentar um programa inédito, seus personagens nunca foram focalizados por mim. Trata-se dos cantores Francisco dos Santos e sua esposa Ana Eufrosina da Silva, ambos há muito falecidos. Cantavam em dupla com os nomes artísticos de Cascatinha e Inhana.

O duo deixou cerca de 200 músicas gravadas. Entre os sucessos, alguns foram retumbantes: “La Paloma”, “Meu Primeiro Amor”, “Noites do Paraguai”, “Casinha Pequenina”, “Colcha de Retalhos”, “Anahy” e a mais emblemática, “Índia”.

Cascatinha e Inhana também contam histórias comoventes, a começar pelas humilhações a que tiveram de se submeter para conseguir um lugarzinho ao sol lá no comecinho da década de 1940.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Memória. Eles cantam "Índia", Cascatinha e Inhana. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h - se houver futebol o programa atrasa, com reprise amanhã, sem atraso às 5h.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 6 de julho de 1989 – ano 32, edição 7110

Manchete – Ônibus pode ter reajuste mensal em Santo André; mutuários da casa própria vão ter aumento a cada 30 dias.

Paranapiacaba – A Secretaria do Meio Ambiente normatizou o uso da área da Reserva Biológica, para fins técnico-científicos e educacionais.

A reserva, administrada pelo IBT (Instituto de Botânica) permitirá que pesquisadores desenvolvam seus trabalhos sem afetar o ecossistema.

O Código Florestal considera a área de Paranapiacaba de preservação permanente.

Ponto de Vista (Odette Tavares Bellinghausen) – Não vão destruir a Asba.

Nota - Saudades da jornalista Dona Odette. A senhora tem toda a razão. A Associação São-Bernardense de Belas Artes vive, graças a textos como seu e aos registros da história local.

Em 6 de julho de...

1919 – Noticiado o falecimento de Antonio Joaquim de Lima, ex-vereador do Município de São Bernardo.

1934 – Iracema Mathias Roca nasce em Ribeirão Pires. Historiadora. Como uma formiguinha, muito contribuiu para a organização do Museu Municipal Família Pires.

1959 – Realizada em São Paulo uma passeata de solidariedade aos operários da Fiação e Tecelagem Santo André, há 78 dias em greve por aumento de salários.

A maioria dos participantes era de operários da Companhia de Cimento Portland, de Perus, que suspenderam os serviços para participar da manifestação.

1979 – Paschoalino Assumpção, o historiador do futebol de Santo André, visita a sede da Fifa, em Zurick, na Suíça.

1984 – Santo André é penta dos Jogos Regionais, disputados em Cubatão.

Em 5 de julho, o fim da gratuidade dos pedágios à noite na Via Anchieta.

