Líder do governo no Senado diz que reforma será votada em 2 turnos até 17/7

05/07/2019 | 20:03



O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (PSB-PE), garantiu nesta sexta-feira, 5, que a reforma da Previdência será aprovada nos dois turnos do plenário da Câmara até o dia 17 de julho, antes, portanto, do recesso parlamentar.

Bezerra, que participa de evento da XP Investimentos, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elogiou o trabalho do colega parlamentar dizendo que ele tem liderado a agenda de reformas na economia.

No entanto, fez questão de ressaltar que, do lado do governo federal, a articulação pela reforma também contou com o trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho. "Essas duas figuras levaram a cabo conversas e diálogos com os parlamentares na Câmara", disse.