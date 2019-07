São Paulo confirma contratação do atacante Raniel, ex-Cruzeiro

05/07/2019 | 19:50



O São Paulo confirmou nesta sexta-feira a contratação do atacante Raniel, que estava no Cruzeiro. O atacante de 23 anos assinou contrato válido até 30 de junho de 2024 e é o 12º reforço do clube na temporada.

A equipe mineira receberá R$ 13 milhões pela negociação e continuará com porcentual (não revelado) em futura transferência. O São Paulo contou com ajuda de intermediários para viabilizar o negócio. O dinheiro só vai sair dos cofres do clube em 2020.

Raniel começou a carreira nas categorias de base do Santa Cruz após se destacar no futsal. Na equipe pernambucana, despontou como revelação e, além de títulos, ficou marcado por ter sido testado positivo para cocaína em um exame antidoping.

Em fevereiro de 2014, o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco o suspendeu por um ano, mas o atacante continuou atuando com uma liminar. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entrou no caso e confirmou o tempo de suspensão. Foram cinco meses longe dos gramados.

O jogador, então, foi julgado pelo Comitê Disciplinar da Fifa em setembro de 2015 e, pela decisão, só voltaria em fevereiro de 2016. O Santa Cruz conseguiu uma conversão da pena e Raniel pôde jogar, se transferindo para o Cruzeiro em 2016.

A princípio, o atacante atuou pelo time sub-20 antes de subir para o profissional. Foram 88 jogos pela equipe mineira, com 16 gols. Foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Campeonato Mineiro (2018 e 2019).

A chegada de Raniel atende ao desejo do técnico Cuca, que queria um jogador de área. Na avaliação do treinador, nem Pablo nem Alexandre Pato podem atuar na função.