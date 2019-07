Técnico do Inter lamenta jogo com o Palmeiras logo após parada: 'Não é o ideal'

05/07/2019 | 19:35



O técnico do Internacional, Odair Hellmann, lamentou nesta sexta-feira o fato de o seu time encarar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, em São Paulo, logo após a pausa das competições nacionais motivada pela Copa América. Embora a equipe colorada tenha assim garantido um longo período de preparação para o duelo, por outro lado o comandante não sabe se poderá contar com o atacante Paolo Guerrero, que neste domingo, no Maracanã, defende o Peru contra a seleção brasileira na decisão da Copa América.

Já Rodrigo Dourado volta a ficar à disposição depois de ter se recuperado de artroscopia no joelho esquerdo. Poupado do treino desta sexta-feira, o volante trabalha com o elenco do Inter desde a semana passada, apenas.

"Rodrigo vem de situação de parada. Guerrero está envolvido na Copa América. Mas a gente tentou recuperar o máximo possível todos. Os jogos é que vão estabelecendo mais ritmo. Por mais que você treine, não é a mesma coisa que jogar um Inter e Palmeiras. Não é o ideal sofrer uma parada dessas e reiniciar com um jogo desse nível de decisão", afirmou Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

Para o comandante, agora será o momento de o Internacional mostrar "capacidade de superação" e "entregar tudo dentro de campo" para poder levar vantagem sobre os palmeirenses neste mata-mata. Após o jogo de ida, no Allianz Parque, o confronto de volta no Beira-Rio, em Porto Alegre, está marcado para ocorrer no dia 17.

JOGO-TREINO - Nesta sexta-feira, Hellmann comandou o time do Inter em um jogo-treino diante da equipe sub-20 do clube. Neste duelo, o treinador testou uma equipe considerada reserva, enquanto os titulares realizaram um trabalho técnico de finalização e atividade em campo reduzido.

Esta formação reserva foi escalada com Danilo Fernandes; Bruno, Roberto, Emerson e Erik; Lindoso, D'Alessandro, Neilton, Sarrafiore e Parede; Tréllez. E a presença de D'Alessandro nesta atividade foi um indicativo de que o meia argentino deve figurar como opção de banco na partida diante dos palmeirenses na quarta-feira.

O treinador do Inter, porém, avisou nesta sexta que ainda não definiu a equipe titular que jogará na capital paulista. "Segunda-feira, após o jogo-treino, a gente define o time e que tipo de situação usar contra o Palmeiras. A gente tem ideia (de quem vai jogar), mas a gente precisa terminar essa fase de treinamentos. A gente tem segunda e terça para as situações e definição para quarta-feira", informou.

No caso, Hellmann se referiu ao jogo-treino que o Inter fará neste sábado contra o Brasil de Pelotas, desta vez com a formação considerada titular. Antes disso, o colombiano Tréllez se destacou ao marcar dois gols no primeiro tempo deste teste contra a equipe sub-20 do clube. Na etapa final da partida, muitas alterações foram feitas nos dois times e vários garotos da base foram utilizados, mas o placar seguiu em 2 a 0 até o fim.

POTTKER VIRA BAIXA - O atacante William Pottker teve confirmada nesta sexta-feira uma lesão muscular na coxa esquerda e vai desfalcar o Inter por três semanas. O jogador teve o problema em um treino nos últimos dias e, após ser submetido a exames, soube da gravidade de sua lesão.

Desta forma, ele deve ficará dos dois duelos com o Palmeiras pela Copa do Brasil e ainda ser baixa contra Athletico-PR, Grêmio e Ceará, pelo Brasileirão, e contra o Nacional, no Uruguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Caso o tempo previsto de afastamento se confirme, ele deve voltar a ficar à disposição para a partida da volta contra os uruguaios, em Porto Alegre, no dia 31.