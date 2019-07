Guarani acerta empréstimo do meia Mateusinho ao Grêmio

05/07/2019 | 19:16



O Guarani anunciou nesta sexta-feira a liberação do meia-atacante Mateusinho para o Grêmio. A negociação é por empréstimo até o final do ano e o time campineiro receberá uma compensação financeira, além de manter parte dos direitos econômicos do atleta pensando em uma futura venda.

Em nota, o clube paulista ressaltou que o negócio será vantajoso para todas as partes. Aos 20 anos, o jovem despertou interesse do Grêmio já em 2018, quando marcou seis gols, foi vice-artilheiro e líder de assistências do time no Campeonato Paulista Sub-20.

Depois, na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, foi um dos líderes técnicos na campanha que levou a equipe à semifinal, com dois gols marcados. Promovido aos profissionais, fez 14 jogos e mais dois gols na temporada.

O Guarani fará neste sábado, às 10h30, um jogo-treino contra o Pouso Alegre, no Centro de Treinamentos e, conforme antecipado pelo técnico Roberto Fonseca, em entrevista coletiva, jogadores com nenhum ou poucos minutos no amistoso contra o Palmeiras receberão a chance de atuar.

Assim, após o treinamento desta sexta-feira revelou que apenas Vitor Feijão, titular contra o Palmeiras, mas substituído no intervalo, seguirá entre os 11 iniciais. Os outros dez jogadores serão alterados.