Com Pablo, São Paulo vence jogo-treino contra o Cuiabá no Morumbi

05/07/2019 | 18:21



O São Paulo venceu por 3 a 1 o Cuiabá em jogo-treino realizado nesta sexta-feira, no Morumbi. A equipe tricolor contou com o atacante Pablo, que voltou a atuar após cirurgia em abril para a retirada de um cisto na região lombar.

Os gols do São Paulo foram marcados por Alexandre Pato (de pênalti), Tchê Tchê e Vitor Bueno. O Cuiabá balançou as redes com Gilmar.

O São Paulo iniciou o jogo-treino com: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Pato e Pablo. Na etapa final, o técnico Cuca realizou mudanças na equipe.

O jogo-treino estava inicialmente marcado para o CT da Barra Funda, mas foi transferido para o Morumbi porque a seleção chilena utilizou o centro de treinamentos. O Chile se prepara para a disputa do terceiro lugar da Copa América, em confronto com a Argentina, no sábado.

Foi o segundo jogo-treino do São Paulo nesta parada para a Copa América. Na semana passada, a equipe tricolor venceu o São Bento por 4 a 2, no CT em Cotia, onde o elenco está concentrado.