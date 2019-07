Do Dgabc.com.br



O sábado será mais um dia de temperaturas baixas em todas as cidades do Grande ABC. Apesar disso, não há previsão de chuva e o Sol pode aparecer eventualmente entre nuvens.

A mínima prevista é de 7ºC durante a madrugada e há chances de geada em trechos de serra. A máxima por sua vez não ultrapassa os 15ºC.

No domingo a previsão é semelhante e apenas na segunda-feira as temperaturas voltam a subir gradativamente, com mínima prevista de 10ºC e máxima de 19ºC.