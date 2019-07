Em treino 'secreto', Tite escala Alex Sandro como titular da seleção para a final

05/07/2019 | 17:18



O técnico Tite comandou um treino nesta sexta-feira na Granja Comary, em Teresópolis, com a presença do lateral-esquerdo Alex Sandro como titular da seleção brasileira. O jogador da Juventus deve ser mantido no time para a final da Copa América, no próximo domingo, contra o Peru, já que o antigo dono da posição, Filipe Luís, continua em recuperação de lesão na coxa direita e fez atividade separada.

Apesar do treino ter sido fechado à imprensa, a reportagem do Estado conseguiu acompanhar a atividade à distância a partir de uma rua localizada no alto de um morro em Teresópolis. Mesmo com chuva fraca, frio e um pouco de neblina, foi possível ver Tite e os jogadores em ação em dois campos do centro de treinamento. Apenas familiares e convidados puderam acompanhar o trabalho.

Com lesão na coxa direita sofrida no jogo com o Paraguai, Filipe Luís trabalhou em um campo separado. O jogador cumpriu uma atividade técnica de toque de bola e de movimentação em um trecho demarcado do gramado, sob a supervisão do preparador físico Fábio Mahseredjian, com quem trocava passes e simulava situações de jogo. O lateral foi desfalque contra a Argentina e depende da recuperação e da presença no último treino, neste sábado, para ser escalado na decisão.

O treino tático de Tite consistiu em montar no gramado com estacas ao posicionamento tático semelhante ao usado pelo Peru, no esquema 4-4-1-1. Os titulares ensaiaram saídas de jogo em velocidade com tabelas e triangulações, com orientação constante do treinador para se chutar mais a gol. Após não treinar na quinta-feira por estar com dores nas costas, o goleiro Alisson participou do trabalho.

Em um segundo momento do treino fechado, o treinador ensaiou jogadas de bola parada defensiva. O preparador de goleiros Mauri Lima cobrava escanteios com curva para dificultar a movimentação e o posicionamento da defesa. Os jogadores eram orientados a deixar a área rapidamente assim que a defesa afastasse a bola. A formação titular treinou com: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Éverton e Roberto Firmino.

A única ausência no trabalho foi o atacante Willian. O jogador do Chelsea sofreu lesão na coxa direita contra a Argentina e não terá condições de entrar em campo na final. Em recuperação do problema, ele ficou apenas na área interna da Granja Comary e não foi a campo.