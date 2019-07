Em desabafo, Cleo Pires rebate críticas ao seu corpo e ironiza: Dá licença que a minha pizza chegou

05/07/2019 | 17:11



Cleo Pires recentemente se apresentou no MTV Miaw, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 4, e teve que responder rumores indicando que ela estaria grávida - tudo isso porque, segundo ela mesma contou, sua barriga estava estufada, de propósito, para que ela conseguisse cantar.

Agora, por meio de seu Instagram, a beldade fez um longo desabafo para falar sobre essa questão do corpo. Ela começa dizendo o seguinte:

Oi, galera! Passando aqui pra dizer que nesse tempo de carreira, enquanto você me assistia esperando que eu correspondesse a sua expectativa sobre a minha magreza, eu estive pressionada a me manter no padrão estético sufocante que esperavam de mim. São muitas marcas e muitos abismos. Sempre fui transparente sobre os procedimentos estéticos que eu fiz, pois nunca foi o meu objetivo ser representante de uma beleza inalcançável, mas isso está longe de significar que vivo minha vida dentro de uma clínica de estética.

Ela continua:

E parece que usam justamente a minha franqueza contra mim. Quando eu engordo dizem: O que ela fez no rosto? Está ficando deformada. Quando eu emagreço, dizem que fiz bichectomia ou que estou ficando irreconhecível. Todo dia, aparece alguém falando de algo que eu não fiz. Normalmente eu foco no bom. Não amplifico o negativo. Mas chega um ponto que não dá mais pra naturalizar esses comentários, porque penso no tanto de meninas e mulheres que, assim como eu, sofrem com distúrbios alimentares e emocionais por conta desse padrão irresponsável, inalcançável e cruel, que é fortemente alimentado pela cultura, indústria e por um certo tipo de jornalismo que tende a comentar sempre da forma depreciativa quando alguém aparece com quilos a mais. Isso não é vergonha.

Cleo ainda diz:

Eu não vou sentir vergonha do meu corpo, esteja ele do tamanho que estiver, com plástica ou não. Está tudo bem com a minha saúde, está tudo bem com as minhas celulites, estrias, e com o que mais possa estar incomodando todo mundo. Eu tenho trabalhado incansavelmente, graças a Deus. Estou vivendo para fazer meu sonho se concretizar e, de repente, por conta das minhas novas curvas, recebo uma enxurrada de comentários negativos, pesados, maldosos e abusivos? Está na hora de sermos aquilo que faz falta no mundo: pessoas empáticas, justas e, principalmente, livres de comentários tóxicos.

E conclui:

Pra você que, como eu, enfrenta a interferência dessas opiniões medíocres, te desejo força! A vida sempre vai ter obstáculos e a gente tem que pedir por coragem, saúde, paciência para superar todos eles e crescimento para chegarmos onde queremos. Está tudo bem. Tudo bem engordar, tudo bem emagrecer, tudo bem! Siga seus sonhos e peça por coragem. Não vamos deixar isso nos abalar, por mais inconveniente e patético que isso seja. Agora, dá licença que a minha pizza chegou.

Dentre os comentários, famosas como Pabllo Vittar apoiaram o depoimento de Cleo:

Você é a minha neném gostosa.

Yasmin Brunet também comentou:

Você é deusa, amiga! Sempre foi, sempre será! E o mais lindos que você tem conseguimos ver nesse post, que é sua alma e sua forma de ver o mundo! Princesa empática e cheia de compaixão! Estou do seu lado sempre! Chega de aceitar um padrão doente imposto pela mídia e chega de aceitar comentários maldosos protegidos por uma tela com a desculpa que é a minha opinião.

Fernanda Gentil ainda brincou:

Pizza de que?

E Viviane Araújo também apoiou a amiga:

Tu é maravilhosa, amo!