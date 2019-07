Menina baleada pelo pai em Mauá segue internada e precisa de doação de sangue

Do Dgabc.com.br



05/07/2019 | 17:08



A menina Maria Eduarda Silva, 5 anos, que foi baleada na cabeça na última quarta-feira (3) pelo próprio pai, que também atingiu de raspão o braço da mãe de sua filha e ex-mulher, Ana Paula Lima da Silva, 34, e se matou na sequência, em Mauá, como foi noticiado pelo Diário, passou por cirurgia e está em coma induzido, de acordo com as últimas informações passadas por pessoas próximas à família. A Secretaria de Saúde do Estado informou que a família não autorizou a divulgação de seu estado de saúde.

Ela segue internada no Hospital Estadual Mário Covas e necessita de doadores de sangue. Quem quiser e puder ajudar, o hemocentro (Rua Dr. Henrique Calderazzo,321) do hospital funciona de segunda a sábado, das 8h às 13h, exceto feriados. Para doar é preciso ter entre 16 (doadores menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis, apresentar cópia de documento de ambos e preencher autorização) e 67 anos. Além disso, é necessário apresentar documento original com foto, pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e alimentado.