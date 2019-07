Fernando Zor faz pegadinha com Maiara, que se irrita e xinga o namorado

05/07/2019 | 16:11



Fernando Zor fez uma pegadinha com a namorada, Maiara, na última quinta-feira, dia 7. No Instagram, o músico brincou que a amada estava cantando de uma forma muito desafinada, e que nunca havia ouvido ela cantar assim antes. Sincera, Maiara já saiu xingando o cantor e logo descobriu que se tratava de uma zoação.

No post, a irmã de Maraisa ainda comentou:

Só Deus sabe o tanto que eu me divirto com você, seu engraçadinho... Me faz tão feliz... Te amo!

Mas as brincadeiras não pararam por aí! Nos Stories, Fernando ainda falou sobre o ciúmes de Maiara:

- Vocês conhecem alguém tem que ciúmes do sonho que o outro sonhou?, questionou o cantor, da dupla com Sorocaba.

- É que ele está apanhando aqui porque disse que teve um sonho que não queria acordar. O que você sonhou?, rebateu a artista, dando tapas no namorado.

Demais, né?