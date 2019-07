Na Grécia, Luciana Gimenez manda recado: - Pessoal no Brasil com enchente na Marginal está bem melhor

05/07/2019 | 16:11



Não é segredo para ninguém que Luciana Gimenez curte bastante viajar, né? Logo, não é de se surpreender que a apresentadora aproveitou o feriadão que está por vir em São Paulo para relaxar na badalada ilha da Grécia, Mykonos! Pelas redes sociais, a musa não só está compartilhando algumas fotos da viagem, como a que você confere acima, como também - usando seu jeito sincerão de ser - falou sobre como está sendo a viagem enquanto filmava a paisagem:

- Lugar feio esse, né? Ruim. Está ruim mesmo. Eu estou pensando que nesse horário, o pessoal no Brasil com a enchente lá na Marginal [Tietê, na cidade de São Paulo] está bem melhor.

Entretanto, logo em seguida ela esclareceu o comentário dizendo para seus seguidores o seguinte:

- O povo vai me xingar, mas tudo bem. Depois vocês me xingam, eu também vou estar aí na enchente na Marginal. Acontece. Mas não fica bravo comigo, não. Eu fico na Marginal o ano inteiro. Está tudo certo. Eu mereço também, vai.

Além da foto e do comentário, a mamãe do Luccas Jagger ainda compartilhou bastidores do ensaio fotográfico que está fazendo por lá, fotos dela tomando sol, do que ela está comendo e até de comprinhas. Isso que é vidão, né?